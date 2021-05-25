Белый дом подтвердил дату встречи Путина и Байдена

Белый дом подтвердил дату и место встречи президента США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина, их саммит состоится в швейцарской Женеве 16 июня. Соответствующее заявление опубликовала пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

Псаки сообщила, что лидеры обсудят весь спектр актуальных вопросов, напомнив, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.

Ранее о том, что встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве, сообщили в Кремле. В распространенном заявлении сообщается, что стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Как уточил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать.