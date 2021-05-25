В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рассказал об ожиданиях от грядущей встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, которая состоится 16 июня в Женеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что круг тем к обсуждению глав государств уже очевиден и анонсирован, среди них перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

«Чем важна эта повестка — практически по каждому пункту есть возможность достичь договоренностей, которые не ущемляют ни одну из сторон, но при этом могут сдвинуть ситуацию с мертвой точки, где она оказалась в отсутствие прямого диалога на высшем уровне», — сказал Косачев.

Он добавил, что предварительная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Рейкьявике подтвердила обоюдные намерения к диалогу, и лидеры стран едут в Женеву со вполне конкретными целями. По словам сенатора, Путин и Байден нацелены на результат, встреча не будет сводиться «к протокольным рукопожатиям под камеры».

Косачев заключил, что Россия ожидает 16 июня «с осторожным оптимизмом» и не исключил провокации со стороны противников российско-американского диалога, но подчеркнул, что отношения ведущих ядерных держав мира слишком ценны, чтобы зависеть от них.

Ранее Кремль сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита, пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов, напомнив, что Вашингтон стремится восстановить предсказуемость и стабильность в российско-американских отношениях.