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Спикер Госдумы назвал Россию последним островом демократии и свободы

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы. Соответствующее заявление он сделал, комментируя обсуждение законопроекта о временном запрете избираться лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, передает «Интерфакс».

«Коллеги! [Россия] — это последний остров демократии и свободы. И вы на этом острове», — сказал Володин в ответ на критику проекта закона со стороны ряда депутатов.

По его словам, в том числе от работы парламентариев зависит жизнь на острове, «будет ли он расширяться». Он также напомнил парламентариям об уголовном преследовании сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, которые участвовали в штурме Конгресса США 6 января.

В свою очередь, депутат от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что ввиду размеров России правильно было бы называть ее материком свободы.

Ранее 25 мая нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Ко второму чтению в документ были внесены поправки, среди которых есть ужесточение: запрет будет распространяться на выборы любых уровней, а не только на думские, как предполагалось ранее.

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