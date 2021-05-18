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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на участие в выборах

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Фото: Globallookpress.com

Госдума России в первом чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 18 мая.

Связанные с экстремистской или террористической организацией граждане не смогут баллотироваться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. При этом запрет для учредителей и руководителей таких организацией будет действовать дольше — до пяти лет.

Запрет также коснется предоставлявших деньги, имущественную, консультативную или другую помощь для осуществления соответствующей деятельности.

Председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что данная инициатива призвана предотвратить возможность использования парламентской трибуны и депутатских полномочий лицами, «придерживающимися крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы в единый день голосования 19 сентября.

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