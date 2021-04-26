В ЦИК рассказали об отсутствии проблем в подготовке к выборам в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) России не видит проблем в подготовке выборов в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года. Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС в понедельник, 26 апреля.

«В зависимости от пандемии, целого набора других факторов мы должны будем принять решение — один день будет голосование или это будут три дня», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Госдуме допустили введение нерабочих дней во время многодневного голосования на предстоящих в сентябре выборах в нижнюю палату парламента. По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Евгения Федорова, на их период можно ввести нерабочие дни по аналогии с майскими праздниками в этом году.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.