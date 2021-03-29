В ЦИК предупредили о желании США «оттоптаться» на российских выборах

На выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре текущего года, наложит отпечаток прошедшая избирательная кампания в США. Об этом предупредила в эфире «России 24» глава Центризбиркома Элла Памфилова, ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что на выборах президента США, которые завершились победой демократа Джо Байдена, было множество казусов, в том числе потеря бюллетеней. «Сейчас [у Вашингтона] возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что в настоящее время соревнования между странами идут во всех сферах, будто то газ, вакцины или выборы.

Ранее Памфилова заявила, что Россия пока не готова к масштабному электронному голосованию. По ее словам, такой формат выборов пройдет лишь в нескольких регионах, в том числе в Москве.

Выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ VIII созыва состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Состав законодательного органа будет утвержден на последующие пять лет.