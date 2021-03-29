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Памфилова заявила о неготовности России к электронному голосованию

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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о неготовности России к проведению масштабного электронного голосования. При этом она уточнила, что в текущем году такой формат будет применяться в Москве. Слова главы ЦИК, сказанные в эфире «России 24», передает РИА Новости.

«Пока мы к масштабному применению электронного голосования не готовы. Для этого надо еще очень серьезно поработать и над созданием системы безопасности», — сказала Памфилова, уточнив, что система безопасности нужна для исключения несанкционированных воздействий извне.

Она также добавила, что дистанционное голосование пройдет в пяти-шести регионах страны, не указав, о каких субъектах идет речь.

29 марта Памфилову переизбрали на пост главы Центризбиркома на ближайшие пять лет. За ее кандидатуру проголосовали 14 человек.

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