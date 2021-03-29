Россия
 
Последние новости
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
Пандемия помогла похищенной 30 лет назад женщине вернуться на родину
Xiaomi выпустила процессор
Кремль рассказал о подготовке парада Победы в Москве
Американский тренер отказался считать Щербакову фаворитом Олимпиады
Костин не поверил в ужесточение западных санкций
Кремль прояснил вопрос о планах разговора Путина с Зеленским
Розенбаум раскритиковал памятник шаверме в Санкт-Петербурге
Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти
Москвичку попросили расплатиться «натурой» за аренду жилья 
Новости партнеров
Прослушать новость

Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Элла Памфилова переизбрана председателем Центризбиркома России на следующие пять лет, сообщает РИА Новости в понедельник, 29 марта.

Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко. По ее словам, за Памфилову проголосовали 14 человек.

19 марта президент Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. Помимо Памфиловой, в список вошли руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Свои кандидатуры утвердили также Совет Федерации и Госдума. Новый состав назначают президент, верхняя и нижняя палаты парламента.

Памфилова возглавила Центральную избирательную комиссию в марте 2016 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Памфилова рассказала о росте доверия к выборам у россиян
Путин утвердил пятерку нового состава ЦИК
Элла Памфилова перешла в Telegram