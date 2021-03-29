Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Элла Памфилова переизбрана председателем Центризбиркома России на следующие пять лет, сообщает РИА Новости в понедельник, 29 марта.

Результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК озвучил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко. По ее словам, за Памфилову проголосовали 14 человек.

19 марта президент Владимир Путин утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. Помимо Памфиловой, в список вошли руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов. Свои кандидатуры утвердили также Совет Федерации и Госдума. Новый состав назначают президент, верхняя и нижняя палаты парламента.

Памфилова возглавила Центральную избирательную комиссию в марте 2016 года.