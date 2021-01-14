Элла Памфилова перешла в Telegram

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова решила отказаться от использования WhatsApp в пользу Telegram. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Памфилова пояснила, что ее коллеги тоже больше не будут использовать американский мессенджер для общения. «Переход меня и моих коллег из WhatsApp в Telegram был осуществлен по моей инициативе и исключительно добровольно — никаких "команд" от кого бы то ни было мне не поступало», — добавила председатель ЦИК.

Массовая миграция пользователей из WhatsApp началась после того, как владельцы мессенджера обновили политику безопасности. 8 января разработчики сервиса заявили, что WhatsApp, как часть корпорации Facebook, отныне будет делиться пользовательскими данными «со всем семейством ее приложений». Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

Помимо Памфиловой и ее коллег, в Telegram перешли миллионы пользователей. По данным основателя мессенджера Павла Дурова, в первые несколько дней января к Telegram подключились 25 миллионов новых юзеров. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом: тогда приложение устанавливали примерно полтора миллиона человек в день. Среди новых пользователей оказались лидеры сразу нескольких стран: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару.