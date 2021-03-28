Партия «Родина» опровергла информацию о намерении Рогозина пойти в Госдуму

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлев опроверг информацию о том, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин намерен пойти от нее на выборы в Госдуму в 2021 году. Он заявил об этом РИА Новости.

По его словам, никакие переговоры с Рогозиным не велись.

«Это даже не обсуждалось, могу прямо сказать. Это информация, не соответствующая действительности, это 100 процентов. Ничего подобного не было», — сказал Журавлев.

Ранее в «Роскосмосе» отреагировали на информацию о скорой смене руководства госкорпорации, назвав ее слухами и выдумками.

28 марта Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» написал о том, что Рогозина в ближайшее время должен заместить на посту один из заместителей министра обороны РФ. Также в сети появилась информация о том, что Рогозин пойдет на выборы в качестве одного из лидеров «Родины».