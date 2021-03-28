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В Госдуме призвали провести очные выпускные в 2021 году

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что коронавирусные меры не должны стать преградой для проведения школьных выпускных вечеров в 2021 году. Сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что есть необходимость показать всей стране, что жизнь продолжается, а прятаться за ограничениями можно бесконечно.

При этом Онищенко призвал подготовиться к праздничным мероприятиям — сделать прививки от коронавируса учителям и родителям. «Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить», — заключил депутат.

Ранее член российской Общественной палаты и глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил добавлять баллы при поступлении тем абитуриентам, у которых есть знак ГТО.

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