Онищенко дал рекомендации для летнего отдыха

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал рекомендации россиянам, планирующим летний отдых. Его слова передает НСН.

Так, медик посоветовал не ездить заграницу, а провести отпуск в России. «Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле», — уточнил специалист.

Кроме того, всех, кто не переболел коронавирусом, Онищенко призвал сделать прививки. По его словам, это даст возможность обезопасить себя и близких.

Ранее эксперты предсказали появление нового вида туризма в России — вакцинного. Так, молдавское турагентство предоставляет клиентам возможность поехать в Москву для вакцинации «Спутником V» с проживанием в гостинице, питанием и экскурсиями за 1190 евро. Согласно предварительной информации, подобные туры собрали уже тысячи заявок.