Предсказано появление нового вида отпуска в России

Эксперты предсказали появление нового вида туризма в России — вакцинного. Об этом пишет Forbes.

Как отмечает издание, все больше иностранных туроператоров начинают предлагать своим клиентам новый вид отпуска — прививочные туры. Так, молдавское турагентство предоставляет клиентам возможность поехать в Москву для вакцинации «Спутником V» с проживанием в гостинице, питанием и экскурсиями за 1190 евро. Согласно предварительной информации, подобные туры собрали уже тысячи заявок.

Тем не менее, уточняется, что иностранцы могут получить прививку в России, только если у них есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в стране.

Национальные туроператоры также начали готовиться к приему туристов — в разработке уже находится программа «прививочных» чартерных рейсов с размещением отдыхающих в гостиницах.

Однако, как уточняют специалисты, для запуска проекта необходимо законодательно регламентировать вакцинацию иностранных граждан российским препаратом.

Ранее в марте некоторые итальянские туристические агентства начали предлагать своим клиентам поехать в Россию, чтобы привиться от коронавируса. В пакет 20-дневной программы планировалось включить полную вакцинацию, а также посещение различных достопримечательностей. Отмечается, что запуск продаж подобных туров возможен лишь с разрешения европейских властей.