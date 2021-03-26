Туристов предупредили об опасности пляжей Турции для здоровья

Туристов предупредили об опасности для здоровья некоторых пляжей Турции, на которых рассыпана кварцевая пыль. Об этом сообщает местная газета Turizmgunlugu.

По данным издания, для создания яркого внешнего вида пляжей многие турецкие отели начали засыпать их кварцевой пылью. Имитация «белого песка» очень привлекает туристов, так как создает ощущение мальдивских побережий. Однако такие изменения ландшафта могут быть опасны для здоровья человека и окружающей среды.

Специалисты отмечают, что вдыхание мелких частиц кварцевой пыли в течение длительного периода времени вызывает серьезные обострения у страдающих астмой, а также может спровоцировать различные болезни легких у здоровых людей.

Из-за участившихся жалоб Управление окружающей среды провинции Мугла провело ряд проверок отелей, использующих кварцевый песок на своих пляжах. По итогам выявленных нарушений несколько объектов размещения были оштрафованы на сумму более 265 тысяч турецких лир (2,5 миллиона рублей).

Как сообщает издание, «белым песком» засыпано около 40 процентов пляжей Бодрума. «Владельцы бизнеса никогда не перестанут использовать кварцевую пыль, хотя они знают, что это вредно для здоровья их постояльцев», — заявил член городского совета Мир Бахаттин Демир (Mir Bahattin Demir).

Ранее отдохнувший в Турции россиянин описал свой отпуск словами «дешево не значит плохо». Как рассказал турист, пятидневный тур в Анталью с авиабилетами обошелся им с женой на двоих приблизительно в 25 тысяч рублей.