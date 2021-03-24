Россиянка поехала в люксовый отель Турции и рассказала о главных разочарованиях

Российская туристка поехала на одну ночь в роскошный отель в Турции и рассказала о своих главных разочарованиях от отдыха. Своими наблюдениями женщина поделилась в видео на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница отметила, что отдыхала в пятизвездочной люксовой гостинице в районе Аланьи с супругом и ребенком. За сутки проживания россиянка заплатила семь тысяч рублей, однако, по ее словам, отель не стоил этих денег.

В первую очередь она пожаловалась на то, что во время ее пребывания на территории объекта проходили соревнования велосипедистов, о которых постояльцев никто не предупредил.

Кроме того, женщине не понравилось отношение персонала — она назвала его неуважительным и привела в пример ситуацию, когда один из сотрудников отеля не пропустил ее в лифт и сам уехал на нем вместе с чемоданом.

Также туристка вспомнила, что на завтраке им практически не досталось еды, поскольку все столы были накрыты для спортсменов, а мини-бар в номере пополнялся невовремя.

«Сервиса вообще ноль. Я сначала думала, что это мы предвзято относимся, но я все показываю в своем Instagram и, наверное, только два из 100 отзывов были хорошими про этот отель. Остальные же подтверждают мои слова», — заключила она.

В марте другая россиянка поехала в дешевый отель Турции и рассказала о своих сожалениях об отпуске. Российская туристка сообщила, что вместе с мужем и ребенком поехала на турецкий курорт Кушадасы на Эгейском море. Чтобы сэкономить, семья заселилась в бюджетный трехзвездочный отель и пожалела.