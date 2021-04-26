В Госдуме допустили введение нерабочих дней во время многодневного голосования

Если будет принято решение проводить многодневное голосование на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму, на их период можно ввести нерабочие дни по аналогии с майскими праздниками в этом году. Об этом заявил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 26 апреля.

«Что касается голосования и сентября, это зависит от той эпидемической обстановки, которая к сентябрю будет складываться. За несколько недель будет понятно, работают ли эти методы длинных выходных в плане ограничения распространения болезни. (…) Если да, то такие меры могут быть», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что введение дополнительных нерабочих дней следует делать приоритетом. «Это превентивная мера, чтобы люди не заболели, но само по себе увеличение нерабочих дней — это плохо», — отметил Федоров.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими. Соответствующий указ он подписал вечером 23 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что новый локдаун на это время в России вводиться не будет. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.