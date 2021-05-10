Полумиллиону жителей Донбасса разрешат проголосовать на выборах в Госдуму

Около полумиллиона жителей самопровозглашенных республик Донбасса смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. <...> Эти 500 тысяч человек [в Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — отметил он.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

Согласно официальным данным МВД России, к началу мая 2021 года российское гражданство в упрощенном порядке получили более 527 тысяч жителей Донбасса. В то же время почти двум тысячам человек из самопровозглашенных республик отказали в гражданстве.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.