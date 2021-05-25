Госдума решила запретить причастным к экстремизму участвовать в выборах

Государственная Дума приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. О решении нижней палаты парламента сообщает РИА Новости.

18 мая законопроект был принят в первом чтении. Во втором были внесены поправки, среди которых есть ужесточение: запрет будет распространяться на выборы любых уровней, а не только на думские, как предполагалось ранее.

Законопроект предполагает лишение права избираться причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. При этом причастными считаются и те лица, которые поддерживали эти организации или отдельные их мероприятия в интернете.

Руководители и учредители подобных организаций не смогут принимать участие в выборах пять лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете организации. Члены и другие лица, причастные к работе, не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет.

Отмечается, что законопроект не будет распространяться на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.

Ранее председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что данная инициатива призвана предотвратить возможность использования парламентской трибуны и депутатских полномочий лицами, «придерживающимися крайних взглядов, основанных на идеологии радикализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости».

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва запланированы в единый день голосования 19 сентября.