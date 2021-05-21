Законопроект о запрете выборов для причастных к терроризму ужесточат

Депутаты Госдумы захотели запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах всех уровней. Соответствующие поправки внесли в законопроект ко второму чтению, передает ТАСС в пятницу, 21 мая.

В первой версии документа говорилось о запрете на участие в выборах в Государственную Думу. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложили распространить запрет на все выборные должности.

18 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно проекту закона, помогающие или участвующие в деятельности таких структур граждане не смогут баллотироваться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. При этом учредителям и руководителям таких организацией запрещено избираться в течение пяти лет.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы в единый день голосования 19 сентября.