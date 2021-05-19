Кремль прокомментировал новый законопроект о выборах в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции законопроекта по запрету причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 19 мая.

18 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.

Согласно инициативе парламентариев, помогающие или участвующие в деятельности таких структур граждане не смогут баллотироваться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. При этом запрет для учредителей и руководителей таких организацией будет действовать дольше — до пяти лет.