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Кремль прокомментировал новый законопроект о выборах в России

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обещал ознакомиться с мнениями о противоречии Конституции законопроекта по запрету причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах. Его комментарий приводит РИА Новости в среду, 19 мая.

18 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений.

Согласно инициативе парламентариев, помогающие или участвующие в деятельности таких структур граждане не смогут баллотироваться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. При этом запрет для учредителей и руководителей таких организацией будет действовать дольше — до пяти лет.

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