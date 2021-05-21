Совфед пояснил распространение запрета на участие в выборах из-за экстремизма

Запрет россиянам, причастным к экстремистской организации, участвовать в выборах не будет распространятся на ряд граждан. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов соответствующей поправки к закону, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По словам сенатора, запрет не коснется тех россиян, кто помогал экстремистским организациям в то время, когда их деятельность еще не была признана таковой. Также поправки не будут распространятся на граждан, которые были причастны к организациям, имеющим приверженность к крайним взглядам, но не знали, что их деятельность была экстремистской.

Также избираться смогут россияне, чья помощь экстремистской организации не была связана с экстремизмом, отметил Клишас.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах в нижнюю палату парламента гражданам, которые были причастны к деятельности экстремистских организаций. Согласно проекту, помогающие или участвующие в деятельности таких структур лица не смогут баллотироваться в течение трех лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности организации. При этом учредителям и руководителям таких организацией запрещено избираться в течение пяти лет.

21 мая стало известно, что запрет избираться для причастных к экстремистским или террористическим организациям будет касаться не только выборов в Госдуму, но и выборов всех уровней.