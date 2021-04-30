Штабы Навального включили в перечень причастных к экстремизму организаций

Штабы Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.

Соответствующий список представлен на сайте ведомства.

29 апреля руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске их сети. По его словам, сохранение работы в нынешнем виде невозможно, потому что штабы в любом случае попадут под статью об экстремизме, в связи с чем работники штаба и те, кто с ними сотрудничает, могут получить уголовные сроки. Волков также объяснил, что ФБК больше не станет вкладывать деньги в штабы, они продолжат работать как самостоятельные движения.

Деятельность штабов ограничили после несогласованной акции 21 апреля. Ранее Навальному заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Его арестовали по возвращении из Германии в аэропорту Шереметьево. Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области.