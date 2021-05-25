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Горбачев оценил предстоящие переговоры Путина и Байдена

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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Москва и Вашингтон способны выстроить доверительный диалог, хотя это будет сложно. Такую оценку с разговоре с «Интерфаксом» дал бывший президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, на предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена им будет, о чем поговорить. «Особенно учитывая, что много было порушено в вопросах стратегической стабильности. Надо восстанавливать», — сказал Горбачев.

Он отметил, что с новым американским президентом «можно договариваться», а прежняя администрация была «ненадежной». «Надо строить доверие. Надо говорить, спорить, это, в конечном счете, даст позитивный результат», — уточнил бывший советский лидер.

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