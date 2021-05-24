Госсекретарь США оценил переговоры с Лавровым в Рейкьявике

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые прошли на этой неделе в Рейкьявике. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен рассказал, что состоялся конструктивный и очень деловой разговор, который длился почти два часа. Он отметил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. По его мнению, есть сферы, такие как Афганистан, стратегическая стабильность, соглашения по контролю над вооружениями и борьба с изменениями климата, в которых сотрудничество представляет общий интерес для обеих стран.

В то же время американский дипломат подчеркнул, что, если Россия продолжит предпринимать агрессивные действия, нацеленные на Вашингтон или его союзников, то в США ответят, чтобы защитить свои интересы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об итогах первой личной встречи Лаврова и Блинкена. Как пояснила Захарова, встреча двух политиков проходила в развитие телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, состоявшегося в апреле, и развивалась исходя из установок, данных главами двух стран. Вопросы, которые поднимались в ходе встречи Лаврова и Блинкена, «уже пошли на доклад двум президентам, которые будут принимать решения», добавила она.

Встреча Блинкена и Лаврова прошла в столице Исландии Рейкьявике в ночь на 20 мая. Глава российского МИД назвал беседу конструктивной. По его словам, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у главы Госдепартамента желание их устранить. По итогам встречи Блинкен заявил, что у России и США есть ряд областей для сотрудничества. Они касаются обстановки в некоторых регионах мира, а также прямых отношений между двумя странами.