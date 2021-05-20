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Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном

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Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Энтони Блинкен и Сергей Лавров
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

В Рейкьявике завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Переговоры продолжались почти два часа, их трансляция велась на YouTube.

По оценкам главы российского внешнеполитического ведомства, встреча была конструктивной. Лавров также добавил, что, несмотря на обилие «завалов» в отношениях с Вашингтоном, он почувствовал у Блинкена желание их ликвидировать.

Кроме того, представитель России подтвердил готовность приступить к диалогу по стратегической безопасности. Глава Госдепа при этом не отказался от такой идеи, заявил Лавров.

Встреча прошла в столице Исландии, Рейкьявике, в ночь с 19 на 20 мая (по мск). Перед переговорами глава МИД России сообщил, что ожидает от них обсуждения двусторонних отношений между Россией и США. Он также добавил, что Москва готова «разгрести завалы», которые остались в дипломатических отношениях между странами в наследство от предыдущего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в ходе встречи Блинкен подтвердил отказ от санкций против трубопровода «Северный поток-2». По его словам, такое решение отвечает национальным интересам Вашингтона.

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