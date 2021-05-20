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Блинкен назвал цель США в отношениях с Россией

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Фото: Saul Loeb / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассчитывает на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Такую цель он назвал в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

По мнению Блинкена, предсказуемые и стабильные отношения между Россией и США пошли бы на благо всему миру. «Мы думаем, что это хорошо для нашего народа, хорошо для народа России, а также хорошо для всего мира», — сказал он.

При этом Блинкен подчеркнул, что у двух стран есть разногласия. По его словам, «если Россия будет действовать агрессивно против нас, а также против наших партнеров и союзников, мы ответим». Госсекретарь отметил, что лидер США Джо Байден обозначил эту позицию в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В столице Исландии Рейкьявике началась первая очная встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они намерены обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном, ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане и ядерную сделку с Ираном. Кроме того, Лавров подчеркнул, что подходы двух стран по различным вопросам сильно различаются, однако России и США необходимо сотрудничать в сфере стратегической безопасности.

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