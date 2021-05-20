В Рейкьявике началась встреча Лаврова и Блинкена

В столице Исландии Рейкьявике началась первая очная встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, коллеги намерены обсудить отношения между Москвой и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Руководитель российского министерства также заявил, что планирует обсудить с Блинкеном ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане и ядерную сделку с Ираном. Кроме того, Лавров подчеркнул, что подходы двух стран по различным вопросам сильно различаются, однако России и США необходимо сотрудничать в сфере стратегической безопасности.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США», — добавил министр, отметив, что Москва открыта к откровенному и взаимоуважительному диалогу с Вашингтоном.

Ранее Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Рейкьявике заявил, что США хотели бы иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.