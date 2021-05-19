США захотели мира в Арктике

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США и Канада поддерживают статус Арктики как региона мирного сотрудничества. Об этом Блинкен заявил перед началом встречи в Рейкьявике с главой канадского МИД Марком Гарно, сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что США и Канада обязались вместе сохранять статус Арктики как площадки мирного сотрудничества и позитивных действий. Страны хотят работать над устойчивым развитием региона, бороться с изменениями климата, а также продвигать науку и заботиться об интересах и благополучии коренных народов. «Мы ждем с нетерпением, чтобы объединиться в работе, проделанной Исландией, а затем подготовиться к передаче председательства России», — добавил Блинкен.

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Гарно, в свою очередь, подчеркнул значимость учета интересов коренных народов и развития региона в условиях изменения климата. По его мнению, Канаду и США связывают прочные отношения, в том числе обязательства о сохранении безопасности Арктики. Дипломат отметил, что сейчас государства стремятся преодолеть экономические последствия пандемии.

Министерская встреча Арктического совета (АС) пройдет 19-20 мая в Рейкьявике. В частности, в ней поучаствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече в столице Исландии председательство в АС на период 2021-2023 годы перейдет от Исландии к России. В состав АС включены Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Статус наблюдателей в совете имеют 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию.