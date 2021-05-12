Правительство России направит миллиарды рублей на развитие Арктики

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2020 год рассказал о планах по реализации программы развития Арктической зоны. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в конце марта правительство приняло государственную программу по развитию Арктики. На ее реализацию в ближайшие три года направят около 15 миллиардов рублей, при этом 3,5 миллиарда из упомянутой суммы будут выделены уже в этом году. Основная цель такого финансирования — обеспечить развитие региона, привлечь инвесторов и создать новые рабочие места.

«Есть территории, где по объективным причинам это сложнее. Они требуют особого подхода из-за своего геополитического положения. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке и Арктике», — сказал премьер-министр.

Ранее директор «Востокгосплана» Михаил Кузнецов говорил о том, что Арктика и Дальний Восток обладают уникальными ресурсами для развития новых зеленых видов производства энергии. По его словам, энергоэффективные технологии на основе возобновляемых источников позволят ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей.