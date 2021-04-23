Арктику назвали будущим центром зеленой трансформации

Арктика и Дальний Восток обладают уникальными ресурсами для развития новых зеленых видов производства энергии, заявил директор ФАНУ «Востокгосплан» Михаил Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Дальний Восток и Арктика могут стать передовыми центрами зеленой трансформации России и ее опорными пунктами», — отметил он.

По его словам, энергоэффективные технологии на основе возобновляемых источников позволят ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей. Эта экономия, считает Кузнецов, прежде всего скажется на энергоснабжении.

Ранее стало известно, что на севере Якутии будет создан испытательный полигон научно-образовательного центра (НОЦ) «Север» для комплексного изучения восточного сектора российской Арктики и решения проблем энергообеспечения отдаленных северных поселений. Полигон может заниматься тестированием альтернативных источников энергии и энергоресурсосбережения.