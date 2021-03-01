Для Арктики создали новую систему связи

Российские ученые создали систему связи, позволяющую передавать сигналы с помощью эффекта отражения от следов пролетающих в атмосфере Земли метеоров. Об этом сообщил замдиректора Высшей школы прикладной физики и космических технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Сергей Завьялов, передает ТАСС.

Сигнал, по его словам, можно передавать на расстояние до 1,5 тысяч километров, поэтому его можно использовать, например, в Арктике. «В основном метеорная радиосвязь применяется в тех местах, где не работает обычная — сотовая или спутниковая», — пояснил ученый.

Чтобы охватить всю территорию Арктики, включая акваторию Северного морского пути, нужно построить всего три таких станции связи.

Научный руководитель Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Сергей Макаров отметил, что разработка получилась компактной: ноутбук, антенна и усилитель мощности.

Исследования планируют завершить до конца 2021 года, чтобы потом запустить серийный выпуск станций связи.

Ранее в связи с началом полярного лета в 2020 году национальный парк «Русская Арктика» перешел на возобновляемые источники энергии и начал использовать солнечные батареи. Солнечную энергию использовали сотрудники полярной станции Омега в период с мая по октябрь.