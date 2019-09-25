Для общения в Арктике разработали систему метеорной связи

Ученые Высшей школы прикладной физики и космических технологий (ВШПФиКТ) Санкт-Петербургского политехнического университета создали оборудование для метеорной связи, которой можно пользоваться для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями на Крайнем Севере, сообщают «Известия».

Если советские образцы для метеорной связи были громоздкими, то новая разработка — размером с ноутбук. Она состоит из модема, усилителей и программного обеспечения. До 2020 года ее тестируют, потом начнется серийный выпуск.

«Нами проведены предварительные трассовые испытания. Источник сигнала и приемник были разнесены на 700 километров. Результаты показали практическую реализуемость предлагаемого подхода, работоспособность оборудования», — рассказал изданию доцент ВШПФиКТ Сергей Волвенко.

Доцент вуза Сергей Завьялов добавил, что систему можно использовать по всей стране, разместив ее на нескольких базовых станциях в разных частях России. По его подсчетам, на все государство нужно пять-восемь вышек мощностью до одного киловатта и диаметром обслуживания в четыре тысячи километров — это делает метеорную связь очень дешевой.

Система метеорной радиосвязи пригодна для раннего предупреждения о различных природных катаклизмах через мониторинг уровня волн, направления потоков ветра и землетрясений. Также ее можно использовать для отправки аварийных сообщений, связи кораблей в Арктике и передачи информации от датчиковых систем (экомониторинг, защита от нелегальных рубок леса, умные системы транспортных потоков).

Метеорная радиосвязь — способ передачи информации на основе принципа отражения радиоволн от ионизированных (метеорных) следов в атмосфере. В приполярных территориях исправно работает только такой вид связи из-за многочисленных шумов и помех, которые создают природные явления вроде северное сияния.

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