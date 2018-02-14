Ученые России и Китая испытали первую подледную связь для Арктики

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Харбинского инженерного университета (Китай) разрабатывают первую в мире подледную связь для Арктики, сообщает «Интерфакс».

В рамках международной зимней школы ученые провели эксперимент на базе физических методов российских ученых и технологии обработки информации китайских исследователей по изучению новой арктической технологии в бухте Новик на острове Русский. По словам руководителя испытаний, заведующего кафедрой приборостроения Инженерной школы ДВФУ, профессора Владимира Короченцева, это может стать прорывом в освоении Арктики.

Основой эксперимента стал разработанный дальневосточными учеными пневматический гидроакустический излучатель. Он распространяет звуковые волны в воде и по льду. Харбинские коллеги привезли высокоточные сейсмические приемники для замера вибрации льда. Ученые планируют понять, как упругие волны распространяются в воду и толще льда.

Изобретение на базе современной гидроакустики планируется использовать для разведки и добычи нефти и газа в Арктическом регионе.

Ранее стало известно, что российские школьники обнаружили новый остров в Арктике: он образовался из-за таяния ледника у архипелага Новая Земля.

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