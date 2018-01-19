Воспроизводством сиговых рыб займется Центр освоения Арктики

Российский центр освоения Арктики вблизи поселка Лаборовая (Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа) создает научно-исследовательский стационар для изучения возможности воспроизводства сиговых рыб в Мынгорманто и других озерах Приуральского района. Новый модуль для него доставит в район озера Мынгорманто первая в этом году экспедиция, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Отмечается, что научная работа будет проводиться в летний период в стационаре, который запустят в эксплуатацию к началу сезона.

Устанавливаемые контейнеры универсальны: их можно перемещать на большие расстояния и дорабатывать уже на месте с учетом направления исследований и под конкретные задачи.

Аналогичные модули уже установлены на научно-исследовательских стационарах в районе реки Еркута, в районе поселка Сабетта и на озере Парисенто на полуострове Гыдан.

Ранее в ЯНАО запустили первый в мире завод по воспроизводству сиговых пород рыб. Одной из основных его задач стало восстановление популяции редких видов рыб в Нижне-Обском бассейне, а также реализация импортозамещения в сфере рыбного хозяйства.