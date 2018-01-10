Полярную станцию впервые отреставрируют и превратят в музей

В течение четырех лет петербургские историки превратят полярную станцию в Музей истории освоения Арктики. Об этом в среду, 10 января, ТАСС рассказал представитель Военно-исторического общества Павел Филин.

По его словам, это беспрецедентный проект.

«Ангар для самолетов в бухте Тихая, на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, мы отреставрируем и организуем там экспозиционное пространство (…) где постоянно будет что-то меняться, где можно будет принять туристов, напоить их чаем и рассказать (…) историю освоения Арктики», — отметил Филин.

На экспозиции, в частности, представят макет самолета У-2, базировавшегося на этом острове в 30-е годы прошлого века.

«Музеи в Арктике уже есть, опыт расконсервации полярных станций — тоже, а вот реставрировать объекты полярной станции в рамках этого проекта планируется впервые», — отметил председатель полярной комиссии Русского географического общества Виктор Боярский.

Как отметили сотрудники нацпарка «Русская Арктика», в 1930-е годы бухта Тихая, в которой находится эта станция, была неформальной столицей советской Арктики, одной из самых крупных и передовых по техническому оснащению форпостов.

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