69-я параллель
 

Число моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилось к допромысловому уровню

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Сокращавшаяся из активной добычи в 19 и 20 веках популяция моржей на архипелаге Земля Франца-Иосифа практически полностью восстановлена. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила ТАСС заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврило.

«Если взять численность прямых наблюдений на берегу, зная, что это не все лежбища существующие, взять пересчетный коэффициент шпицбергенский, то мы выходим на цифру 9-11 тысяч», — отметила она.

Более точный учет моржей, по словам Гаврило, затруднен большим количеством островов (192) в архипелаге и его труднодоступностью.

13 сентября сообщалось о первой операции по переселению овцебыков из Ямало-Ненецкого автономного округа в Якутию, где эти животные занесены в Красную книгу. Двадцать две специально отобранные особи, прошедшие месячный карантин, доставят до Тикси на самолете.

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