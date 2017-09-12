Гигантскую треску весом 35 килограммов мурманские рыбаки передали ученым

Ученые Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) получили от мурманских рыбаков гигантскую треску весом 35 килограммов, передает «Интерфакс» во вторник, 12 сентября.

Возраст этого редкого экземпляра оценили в 17 лет. Треску длиной в полтора метра поймана в Баренцевом море экипажем судна М-0437 «Атлантик».

Однако эта рыба не стала рекордной. «Длина трески в Баренцевом море может достигать 169 сантиметров, масса — 55 килограммов, возраст — 30 лет», — отметили в ПИНРО.