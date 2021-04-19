Россияне бросились занимать очередь за участками в Арктике

Россияне активно подают заявки на получение «арктического гектара». Интерес к программе обусловлен включением в нее территорий Мурманской области и Карелии — это регионы, куда ездят отдыхать тысячи туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали «Ведомостям» эксперты.

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В карельскую администрацию еще до одобрения правительством законопроекта об «арктическом гектаре» поступило более 100 заявок на выделение земли в рамках новой программы. Как сообщил изданию глава региона Артур Парфенчиков, граждан интересуют участки в Калевальском и Сегежском районах, а также Костомукшском городском округе (они в июле 2020-го были включены в состав Арктической зоны). Чиновник отметил, что россияне бросились занимать очередь за «арктическим гектаром» не только для индивидуального жилищного строительства, но и для развития туризма и сельского хозяйства.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в свою очередь заявил, что «многие с нетерпением ждут запуска программы, чтобы построить дом или открыть свой бизнес». Область планирует выделить в рамках программы более 1 миллиона гектаров, в том числе недалеко от известных туристических мест.

Расширение программы «Дальневосточный гектар» правительство одобрило 15 апреля. Россиянам, которые успешно освоили первый участок, решили предоставить возможность получить второй. Взять землю можно будет не только на Дальнем Востоке, но и в Арктической зоне. При этом граждане смогут получить земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

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