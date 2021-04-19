Ученый назвал последствия глобального потепления для России

В ближайшие 50 лет в России потеплеет на три-четыре градуса. Это приведет к опасным последствиям, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с телеканалом «МИР 24».

По словам эксперта, в России из-за ее географического положения средние температуры повышаются быстрее, чем в более южных государствах. При этом Семенов сообщил, что в России вечное лето не наступит, а в Арктике всегда будут зимой морские льды.

Ученый предупредил, что волны жары грозят лесными пожарами. Также он подчеркнул, что при потеплении растет влагосодержание атмосферы. «Это физический закон: более теплая атмосфера содержит больше водяного пара», — заявил он. По словам специалиста, пар — это скрытое тепло, при конденсации приводящее к росту температуры, что вызывает шквалы, торнадо и экстремальные осадки.

Семенов добавил, что потепление сильнее будут ощущать жители городов, поскольку в там температуры выше из-за бетона, асфальта и меньшего количества зелени. Он отметил, что волны жары приведут к засухам.

Специалист призвал все страны мира ограничить выбросы парниковых газов, чтобы избежать негативных последствий. Также он заявил о необходимости расширять зеленые зоны в городах и создавать новые водоемы.

В 2018 году Минприроды подготовило доклад, согласно которому изменения климата, вызванные антропогенными выбросами парниковых газов, приведут к росту числа стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев на территории России. Таяние вечной мерзлоты нарушит нормальную работу всех видов инфраструктуры, включая дороги, трубопроводы, здания и инженерные сооружения, в том числе те, что относятся к добывающим отраслям. В связи с этим возможны загрязнения окружающей среды нефтепродуктами, токсичными и даже радиоактивными веществами.