Зафиксирована гибель детей от глобального потепления

Ученые Йоркского университета в Канаде выяснили, что все большей детей и молодых взрослых проваливаются под лед и тонут из-за того, что ледяной покров на озерах и реках становится менее устойчивым из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Исследователи изучили около четырех тысяч случаев гибели от утопления, зафиксированных полицейскими и спасателями в 10 странах, включая Россию, Канаду, Финляндию, Германию, Швецию и США. Ученые также собрали данные о температурах воздуха и осадках для каждого месяца года.

Оказалось, что повышение температуры воздуха зимой является хорошим прогностическим фактором количества несчастных случаев на льду. При этом в некоторых странах доля утопления в ледяной воде составила от 15 до 20 процентов от общего числа утоплений в год.

По словам ученых, самым опасным временем года является начало и конец зимы, когда лед еще слишком тонок, чтобы выдерживать вес человека. 50 процентов жертв приходится на детей младше девяти лет. Также гибнут и молодые взрослые моложе 24 лет, которые катаются на таких транспортных средствах, как снегоходы. Однако, когда температура воздуха устанавливается в районе 0 градусов Цельсия, число утопающих вырастает в пять раз. Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению количества несчастных случаев из-за того, что ледяной покров исчезает.