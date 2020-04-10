Названы первые жертвы климатической катастрофы

Согласно прогнозам международной группы ученых, при нынешних темпах выбросов углерода к 2100 году средняя температура Земли нагреется на четыре градуса Цельсия выше доиндустриальных значений. Это приведет к катастрофической потере биоразнообразия, однако первые экосистемы начнут разрушаться уже к 2030 году. Самыми уязвимыми исследователи назвали тропические области океанов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали климатические данные, собранные за 150-летний период, и сопоставили их с ареалом обитания более 30 тысяч видов птиц, млекопитающих, рептилий и рыб. Они нанесли на карту Земли сетку, разделяющую поверхность планеты на сегменты площадью сто квадратных километров, и проследили, как температура влияет на дикую природу в каждом из сегментов.

Оказалось, что при сценарии RCP8.5, когда выбросы углерода в атмосферу остаются на прежнем уровне, около 73 процентов видов живых организмов на Земле станут жертвами беспрецедентного потепления с потенциально катастрофическими последствиями для популяции. Популяции животных начнут стремительно сокращаться при преодолении определенного температурного порога, начиная подвергаться воздействия тепла, к которому они не могут адаптироваться.

Согласно теоретическим моделям, при нагревании планеты на четыре градуса Цельсия под угрозой исчезновения окажется 15 процентов животных, а при нагревании на два градуса Цельсия — всего лишь два процента. Наиболее уязвимыми окажутся тропические океанические экосистемы, где располагаются коралловые рифы, поддерживающие жизнь четверти всех морских организмов, включая промысловые виды рыб.

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