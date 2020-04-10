Раскрыта истинная связь глобального потепления с вулканами

Международная группа исследователей обнаружила доказательства того, что уровни углекислого газа в атмосфере в конце триасового периода были на уровне, который прогнозируется для XXI века из-за влияния человечества на климат. Причиной катастрофы в прошлом стали массовые извержения вулканов, которые сейчас не наблюдаются. Статья, раскрывающая истинную связь глобального потепления и вулканов, опубликована в журнале Nature Communications.

Триасовый период, который продлился с 252 по 201 миллион лет назад, закончился массовым вымиранием. Чтобы выяснить причину исчезновения живых организмов, исследователи изучили базальтовые породы, связанные с Центрально-Атлантической магматической провинцией — обширным скоплением магматических пород площадью 11 миллионов квадратных километров и образовавшейся еще до распада суперконтинента Пангея в конце триаса. В этих породах ученые обнаружили поры, оставшиеся от пузырьков углекислого газа. По их размерам исследователи оценили уровень содержания диоксида углерода в атмосфере Земли того времени.

Исследователи предполагают, что массивные излияния лавы, создавшие магматическую провинцию, накачали в атмосферу Земли достаточно углекислого газа, чтобы повысить глобальную температуру на два градуса. Однако извержения должны были происходить в течение миллионов лет, повышая уровень газа в течение всего периода. Современный уровень диоксида углерода сравнился с триасовым всего лишь за несколько десятилетий, при этом вклад вулканов в тот рост остается ничтожным.

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