Раскрыта правда о почти полном уничтожении человечества

Ученые Института естествознания Общества имени Макса Планка в Германии выяснили, что древние люди в Индии пережили извержение супервулкана Тоба 74 тысячи лет назад. Это опровергает точку зрения, согласно которой катастрофа привела к почти полному уничтожению человечества. Об исследовании, раскрывающем правду о масштабном бедствии, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали отложения на месте раскопок Дхаба на севере Индии, охватывающие 80 тысяч лет. Они обнаружили каменные орудия труда времен палеолита, что доказывает присутствие человека современного типа до и после катастрофического извержения в Индонезии.

Суперизвержение вулкана Тоба произошло на острове Суматра, что положило начало вулканической зиме, продолжавшейся 6-10 лет, и способствовало охлаждению климата Земли в течение тысячелетия. Ученые предполагали, что катастрофа привела к почти полному исчезновению Homo sapiens. Небольшие африканские популяции человека выжили и вновь заселили Азию около 60 тысяч лет назад.

Согласно новым результатам, суперизвержение не было таким катастрофическим, как считалось ранее. Человеческие популяции в Индии пережили бедствие и продолжали создавать орудия труда. Новое археологическое свидетельство подтверждает ископаемые свидетельства того, что люди мигрировали из Африки и распространились по всей Евразии до 60 000 лет назад. Кроме того, Тоба, скорее всего, не вызывал вулканическую зиму.

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