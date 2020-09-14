Президент США Дональд Трамп спрогнозировал отступление глобального потепления. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начнет становиться прохладнее. Просто следите. Не думаю, что наука на самом деле знает», — заявил американский лидер в ходе встречи с руководством штата Калифорния.

Ранее Трамп не раз высказывал скептическое отношение к фактам, которые подтверждают глобальное изменение климата. Президент также называл исследователей «сосущими деньги умниками».

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.