Россиянам станет проще получить «дальневосточный гектар»

Правительство России расширит программу «Дальневосточный гектар» на территории Арктики, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что теперь граждане смогут получить земельные участки по упрощенной процедуре, а также в более короткие сроки. Кроме того, будут расширены границы территории в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар. Особое внимание, по его словам, будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Программа также расширяется для предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Арктики. Они смогут работать на льготных условиях сразу в нескольких районах.

Ранее правительство одобрило расширение программы «дальневосточного гектара». Россиянам, которые успешно освоили первый участок, решили предоставить возможность получить второй. Расширение программы обсуждалось с ее участниками, которые просили выделить им участки для развития дела.

Программа позволяет россиянам оформить и получить бесплатно земельный участок на Дальнем Востоке. С 2016 года землю получили более 90 тысяч человек.