Мишустин поддержал расширение программы «дальневосточного гектара»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею расширения программы «дальневосточного гектара», в рамках которого предприниматели, успешно освоившие первый участок, смогли бы претендовать на второй гектар. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 15 марта.

По словам Мишустина, в 2020 году поступило предложение о расширении программы от одного из бизнесменов. «Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное», — заметил глава кабмина на совещании с членами правкомиссии по Дальнему Востоку.

При этом он задался вопросом, «почему до сих пор не созданы такие условия», напомнив, что соответствующие поручения давались еще в прошлом году. Премьер-министр потребовал оперативно выполнить просьбу предпринимателя.

В октябре 2020 года стало известно, что россияне, ранее получившие и успешно освоившие земельные участки в рамках программы «дальневосточный гектар», смогут подать заявку и получить еще по гектару на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в правительство Минвостокразвития.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.