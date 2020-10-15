Россиянам захотели раздать еще по гектару на Дальнем Востоке

Россияне, ранее получившие и успешно освоившие земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар», смогут подать заявку и получить еще по гектару на Дальнем Востоке. Соответствующий законопроект внесло на рассмотрение в правительство Минвостокразвития, сообщается на сайте ведомства.

Согласно положениям законопроекта, воспользоваться правом на дополнительный гектар можно однократно. При этом подать заявление может один человек. Он вправе выбрать участок любой площади, не превышающей один гектар. Также предусмотрена возможность подачи коллективных заявок: группа людей может попросить до десяти гектаров, при этом на каждого человека должно приходиться не более одного гектара.

Захотевшие получить землю смогут провести все оформление онлайн, без контакта с чиновниками, на сайте «НаДальнийВосток.РФ». Средний срок рассмотрения заявок в настоящее время не превышает 35 дней, отмечается в сообщении.

По данным Минвостокразвития, более 85 тысяч человек уже стали участниками программы «Дальневосточный гектар». 43 процента от всех, кому раздали бесплатную землю, намерены построить на ней дом, 37 процентов — заниматься сельским хозяйством. 10 процентам гектары нужны для развития бизнеса, 7 процентам — для реализации туристических проектов. Еще 3 процента взяли землю на иные цели.

Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться