Россиянам предложили бесплатно выдавать гектар в Арктике

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило бесплатно выдавать россиянам участки размером до одного гектара в Арктической зоне (АЗРФ). Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в правительство. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Землю можно будет получить для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, в том числе создания приусадебного хозяйства и оказания различных видов услуг, например туристических. Участок выдается на пять лет, а после его можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В первые полгода, после того как закон начнет действовать, предполагается, что получить гектар имеют право граждане, зарегистрированные в соответствующих субъектах. Спустя шесть месяцев на землю может претендовать любой россиянин, а также участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

«В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90 процентов из них живут в городах, причем довольно крупных, как Мурманск, Архангельск, Норильск. Так что земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — подчеркнули в Минвостокразвития.

За основу чиновники взяли федеральный закон №119 о «дальневосточном гектаре», куда, в случае одобрения инициативы, и внесут поправки. Опыт получения земли на Дальнем Востоке показал его «простоту, эффективность и востребованность», поэтому программу решили распространить на другие регионы.

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