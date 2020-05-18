Первая россиянка получила дальневосточную ипотеку под два процента

Первую дальневосточную ипотеку под два процента получила владелица «дальневосточного гектара» в Советской Гавани Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Жительница Совгавани взяла ипотеку для строительства дома. Уточняется, что сумма взятого кредита составила три миллиона рублей.

Материалы по теме Лишнее долой Почему молодые россияне не спешат создавать семью и покупать квартиру

«С началом строительного сезона программой льготного кредитования под 2 процента годовых начинают пользоваться обладатели "дальневосточных гектаров". Первую "дальневосточную ипотеку" на "гектаре" получила жительница Советской Гавани Хабаровского края», — говорится в сообщении.

Согласно условиям обычной ипотеки на 10 лет, ежемесячный платеж должен был составлять 45-50 тысяч рублей, по льготной программе — 27 тысяч рублей. Также в программе допускается использовать средства материнского капитала.

Женщина рассказала, что ее семья давно мечтала о своем доме, однако не хватало средств и не было подходящего участка. «Тем не менее, решили начать с земли — год назад решили взять "дальневосточный гектар" и нашли участок площадью 22 сотки прямо в центре Советской Гавани с видом на бухту», — приводит агентство ее слова.

К настоящему моменту заключено 7,44 тысячи договоров на «дальневосточную ипотеку». Общая сумма кредитов составляет около 26 миллиардов рублей. Всего получено 26 тысяч заявок, средний размер кредита составил 3,49 миллиона рублей.

Ранее в марте в России предрекли спрос на льготную дальневосточную ипотеку из-за изменений на валютном рынке и эпидемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!