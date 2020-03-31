В России предрекли спрос на льготную дальневосточную ипотеку из-за коронавируса

В России предрекли спрос на льготную дальневосточную ипотеку из-за изменений на валютном рынке и эпидемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК).

По словам представителя Азиатско-Тихоокеанского банка, который одним из первых подключился к программе, за последние три недели число заявок на ипотеку, в том числе и на льготную, выросли на 40 процентов. В течение нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля договоры в финансовой организации планируют оформлять дистанционно.

По мнению экспертов, люди хотят в кризисный период сохранить свои сбережения. Одним из способов для этого является вложение средств в недвижимость. Также рост может произойти за счет тех, кто сомневался или откладывал покупку жилья на будущее, однако ажиотажного спроса все же не ожидают.

Согласно данным АРЧК, всего в регионе заключено 5938 договоров на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Средний размер кредита составляет 3,47 миллиона рублей. Первая ипотека под два процента на строительство дома была выдана в Якутии в конце января этого года.

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